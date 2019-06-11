ريفي: عبد الرحمن مبسوط جنّد من قبل حزب الله

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إعتبر الوزير السابق اللواء أشرف ريفي بأنها "ليست المرة الأولى التي نُتّهم فيها بالإرهاب"، مشيراً إلى أن "المشروع الإيراني قدّم نفسه للغرب للتعاون في مواجهة الإرهاب لإظهار السنّة بأنهم الإرهابيون. لذلك مناطقنا تُشيطَن، ونحن نُشيطَن. فهذا المشروع اعتبر المسيحييّن عملاء، واعتبر السنّة إرهابيين، وأخيراً خرج علينا بمقولة الفاسدين".



وقال ريفي في حديثٍ لـ"الأنباء" مع الإعلامية ريما خدّاج أن "الحادثة التي تعرّضت لها مدينة طرابلس أعتبرُها حادثةً إرهابية من دون تردّد. ونحن رهاننا على الدولة، وكل الشيطنات لشعبنا وجمهورنا يقف خلفها حزب الله مستخدماً أدواته وأبواقه أمثال جبران باسيل، والتيار الوطني الحر، واضعاً إياهم بالواجهة".



وتعليقاً على ما طاله بعد اعتداء طرابلس، قال ريفي: "بعد حادثة طرابلس، فجأةً النائب السابق نبيل نقولا يضع صورتي مع الشاب شادي رجب، ومن بعده النائب حكمت ديب يضع الصورة نفسها، فكان من الواضح بأن الحملة منظّمة".وقال ريفي: "عبد الرحمن مبسوط جند من حزب الله في عملية طرابلس ولهذا السبب كان حكمه مخففاً".



وأشار ريفي إلى أن "التحقيقات كفيلة بإظهار من ساعد الإرهابي على تنفيذ عمليته، ومَن أخرجه من السجن، لقد خاب ظنّهم لأني لم أكن وزيراً للعدل حين تمّ إخراج الإرهابي عبد الرحمن مبسوط من السجن، إنّما حدث ذلك في الحكومة التي كان فيها يعقوب الصرّاف وزيراً للدفاع، وسليم جريصاتي وزيراً للعدل، لكن من دون أن يعني هذا بأن جريصاتي قد تدخّل بالأمر".



وطالب ريفي بالعفو العام عن الموقوفين الإسلاميين باستثناء من قاتل الجيش اللبناني، وهو مَن تجب محاكمته وإبقاءه في السجن، واستطرد بالقول: "لا يزايدنّ علينا أحد".



واعتبر ريفي بأن "الحريري هو الأقوى في الطائفة السنّية"، مؤكداً احترامه للرئيس نبيه بري. وتعليقاً على زيارة وفد التيار الوطني الحر لدار الفتوى، قال: "يحاولون ترميم التسوية الرئاسية"، واعتبر بأن هذه التسوية سوف تسقط. "ولن تؤدي لاي إيجابية للوطن".



واعتبر ريفي في النهاية بأن "وهج باسيل هو بفضل سلاح حزب الله، هو وهجٌ اصطناعي وسينتهي". وتوجه لباسيل بالقول: "أنظر إلى المرآة يستخدموك".

المصدر: الانباء