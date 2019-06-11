الفنان أيمن زبيب في قبضة القوى الأمنية... هذا ما حصل في الجميزة-بيروت!

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أوقفت القوى الأمنية الفنان أيمن زبيب في منطقة بيروت بجرم القيادة تحت تأثير المخدرات.

وفي التفاصيل بحسب ما أفاد مراسل "الجديد" عمر خداج، فإنه "عند الساعة 23.00 بتاريخ 2019/06/10 وفي محلة الجميزة-تقاطع التباريس الواقعة ضمن نطاق فصيلة الجميزة، وأثناء إقامة حاجز من قبل دورية تابعة لفوج طوارئ بيروت بإمرة من أحد الضباط، حاول جيب من نوع رانج روفر لون أسود ورمادي بقيادة الفنان أيمن أحمد زبيب وبرفقته المدعو ب.ف.ص.، الفرار من الحاجز وعدم الإمتثال له.

وقد عمل الرقيب على ضرب زجاج السيارة بيده من أجل تنبيهه للتوقف، فترجل من السيارة وقام بدفع وشتم الرقيب المذكور. عندها طلب الضابط المذكور من العناصر تكبيله، فتقدم منه وقام أيضاً بدفعه. وأثناء محاولة تكبيله أقدم على ضرب الرقيب على رأسه. وقد سلم إلى فصيلة الجميزة لإجراء المقتضى القانوني.

وبناء لاشارة القضاء اوقف الفنان ايمن زبيب بجرم القيادة تحت تأثير المخدرات".