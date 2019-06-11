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درغام: ناقش مشاريع عكار الانمائية خلال إجتماع لجنة المال والموازنة

11
JUNE
2019
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طالب عضو "تكتل لبنان القوي" النائب أسعد درغام، في اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية، بالمشاريع الانمائية المتعلقة بمحافظة عكار وتحديدا تلك التي بعهدة مجلس الانماء والاعمار، ومنها الأتوستراد العربي الكفيل بتغيير وجه عكار على كل الصعد الانمائية والتجارية والعمرانية والسياحية.
وشدد درغام في مداخلة له على ضرورة صرف مبلغ الـ100 مليون دولار الذي تم إقراره وفقا للقانون 246، والذي من المفترض أن يمول قسم كبير من استملاكات الأتوستراد، لافتا الى أنه تم صرف مبلغ 31 مليون دولار لا غير حتى الآن، لزوم استملاك وتنفيذ اشغال مشروع اوتوستراد الشمال بين البداوي والعبودية (المرحلة الاولى قسم المحمرة – الكويخات)، مطالبا بضرورة إدراج بقية المبالغ ضمن الموازنة العامة للتمكن من دفع الاستملاكات والمباشرة بالعمل. 


كما طالب النائب درغام "بالمبلغ المخصص لانشاء سراي حلبا الحكومي، كون بلدة حلبا أصبحت مركز محافظة وفيها تتمركز السراي الحكومي والادارات الرسمية والدوائر التابعة للدولة ( المالية، النفوس، السجل العدلي، قصر العدل، العقارية، البنك المركزي، الشؤون الاجتماعية....)، ومن الفترض وجود مبنى لائق للمحافظة يستوعب مختلف المؤسسات والادارات الرسمية، لافتا الى أن هناك مبلغ مخصص وقدره 7 مليون دولار أميركي، موجود كسلفة في الخزينة بموجب مرسوم رقم 12068 بتاريخ 24 ـ 5 ـ 2014 من قبل مجلس الانماء والاعمار"، مؤكدا أننا نطالب باعطاء التوجيهات لبناء مبنى محافظة بأسرع وقت ممكن".


وشدد درغام على "ضرورة أن تلحظ الموازنة القروض المدعومة المخصصة للاسكان، لما لهذا الأمر من أهمية بالنسبة للشباب اللبناني وذوي الدخل المحدود"، مؤكدا "أن الشباب اللبناني عاجز عن تأمين مسكن لائق ومن الضروي اعطاء التسهيلات اللازمة لتسيير أمور المواطنين".

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