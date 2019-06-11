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الشركة الدولية للمعارض تطلق فاعليات معرض Project Lebanon

11
JUNE
2019
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أطلقت الشركة الدولية للمعارض IFP النسخة الرابعة والعشرين من فاعليات معرضPROJECT LEBANON  الذي سيقام برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في سي سايد أرينا من ١٨ ولغاية ٢١ حزيران، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد قبل ظهر اليوم في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان.

 

 حضر المؤتمر كل من أواديس كيدانيان؛ وزير السياحة، السيدة فرانشيسكا زادرو؛ المفوض التجاري لوكالة التجارة الإيطالية؛ السيدة ماري معماري؛ مديرة مكتب  بيزنيس فرانس في لبنان – مستشارة تجارية، الدكتورة منى وهبة؛ المستشارة التجارية لسفارة جمهورية مصر العربية، والسيد ألبر عون؛ رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للمعارض. وبعد النشيد الوطني اللبناني ألقى السيد عون كلمة تحدث فيها عن جديد المعرض لهذا العام وعن ورش العمل التي سيتضمنها وقال: أود أن أعبر عن تقديري وشكري العميقين للرئيس الحريري، على رعايته المستمرة لهذا المعرض، ما يؤكد الأهمية الكبرى التي يوليها لقطاع البناء والانماء الاقتصادي في لبنان .

 

 كما تمثل هذه الرعاية شهادة نفتخر بها للدور الذي يضطلع به "PROJECT LEBANON" كمحفّز للاقتصاد اللبناني، من خلال جذبه لرجال الأعمال اللبنانيون والعرب والأجانب، وتسليطه الضوء على الامكانيات المتاحة للشراكة بين الشركات المحلية والدولية، وتشجيعه سياحة الاعمال، فضلاً عن ما يوفره من فرص عمل للشباب والشابات.

 

تابع قائلا:ان معرض "PROJECT LEBANON" يضم هذا العام ٢٥٠ مشاركاً يمثلون عشرين بلداً و ستة أجنحة رسمية، سيعرضون مجموعة واسعة من المنتجات والمعدات والابتكارات، التي من شأنها أن تسهم في إعطاء دفع جديد لقطاع البناء ولقيام شراكات تجارية جديدة مع أصحاب الشأن.

 

 وعلى الرغم من الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها المنطقة ولبنان، إلا أن Project Lebanon مصمم على الاستمرار في لعب دوره كمحطة دولية سنوية تجتذب الشركات المحلية والعالمية الرائدة لتعرض أحدث التقنيات المبتكرة لديها".

 

كما شكر عون الدول المشاركة والشركات والعارضين وكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث.

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