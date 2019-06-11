الوزير باسيل شارك في مناقشات سياسية في احد اهم مراكز الأبحاث الاستراتيجية في بريطانيا

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بدأ وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل زيارة عمل الى لندن ، كانت محطتها الاولى المشاركة في مناقشات حول طاولة مستديرة تضم حوالي 35 شخصية من باحثين سياسيين وسفراء ومحللين استراتيجيين من المعهد الملكي للخدمات المتحدة وهو احد اهم مراكز الأبحاث الاستراتيجية في بريطانيا.



و تناول النقاش الأوضاع في لبنان والشرق الاوسط بدءاً من الصراع العربي الإسرائيلي، الأزمة السورية وتداعياتها، الحرب ضد الإرهاب ومكافحة التطرف .

ومن ثم شرح الوزير باسيل لاعضاء المعهد تركيبة النظام اللبناني ودوره كنموذج للعيش معاً والتفاعل الاجتماعي وللتشارك في الحكم.