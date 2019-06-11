جريمة صيدا بدأت تتكشف.. قُتل بسبب كوب نيسكافيه!!

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كشف "مستقبل ويب" أن خيوط جريمة قتل الشاب السوري زكريا طه فجرا في صيدا بدأت تتكشف تباعا بعدما تمكن فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي من تحديد المشتبه به الرئيسي في هذه الجريمة وهو الفلسطيني "مصطفى ف." وذلك بعد اعتراف الموقوف اللبناني "محمد ح." على الأخير الذي كان برفقته عندما وقع الاشكال مع الشاب السوري وانتهى الى مقتله.



ووفق المعلومات، فإن المذكورين محمد ومصطفى كانا بحالة سكر عندما توقفا أمام مقهى رصيف "إكسبرس سليم" على البولفار البحري الجنوبي للمدينة يعمل فيه الشاب السوري زكريا طه وأن مصطفى طلب منه كوبا من النسكافيه لكنه تأخر عليه فدار شجار بينهما أقدم على إثرها مصطفى على ضرب طه على رأسه بعقب مسدس كان بحوزته قبل ان تنطلق منه رصاصة كانت كفيلة بإنهاء حياة طه. وبعد وقت قصير على وقوع الجريمة سارع محمد ح. لإبلاغ والده بما جرى فنصحه الأخير بتسليم نفسه وهكذا كان.



وأفيد بأن القوى الأمنية وبناء لإشارة القضاء المختص تعمل على ملاحقة المشتبه به الرئيسي في هذه الجريمة مصطفى ف. المتواري عن الأنظار. وان كلاهما مصطفى ومحمد هما من اصحاب السوابق في قضايا مخدرات.



وكان عثر فجر اليوم الثلاثاء على الشاب السوري "زكريا طه" في العقد الثاني من العمر، مقتولا ومضرجا بدمائه، نتيجة إصابته بطلق ناري في الرأس في محلة البولفار البحري الجنوبي لمدينة صيدا.