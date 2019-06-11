كنعان لقيومجيان: الواضح انك غير مطلع على ملف الموازنة واعتماداتها

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ردّ رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان على وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان عبر توتير: الواضح معالي الوزير انك غير مطلع على ملف الموازنة واعتماداتها ومساهمات الدولة في الجمعيات التي لا تتوخى الربح التي لا علاقة لها بوزارة المهجرين وصلت الى ٦٢٤ مليار في ٢٠١٨ وناهزت ال ٥٠٠ مليار في ٢٠١٩ فحبذا معاليك لو تقرأ الموازنة موافقتك عليها وقبل اتهامنا.

وكان قيومجيان قد غرّد في وقت سابق: سعادة النائب ابراهيم كنعان يا ليت موازنة الجمعيات ٦٠٠ مليار، ولكن هذا الرقم قال رئيس الحكومة في آخر جلسة موازنة إنه يعود لوزارة المهجرين.

موازنة الجمعيات المتعاقدة مع الشؤون الاجتماعية ١٥٠ مليارا وتمر على ديوان المحاسبة قبل الصرف.

ارجوكم أوقفوا المزايدة بموضوع الجمعيات الوهمية