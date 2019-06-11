بالصور - قوى الأمن تمنع 'جورة' من دخول كتاب غينيس!

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رادار سكوب:



منذ أشهر وحفرة الشفروليه - حبتور تصطاد المواطنين وسياراتهم ما يتسبّب لهم بأضرار جسيمة وبحوادث جراء التوقف الفُجائي لمحاولة تفاديها.



لم يَسْلم منها أحد، "الكل أكل نصيبو"، ووقع في فخها والفضل طبعاً للاشارات التحذيرية المفقودة وغياب المعنيين فيما صرخات المواطنين تعلو دون مستجيب، إلى ان قرر عناصر من مفرزة سير بعبدا في قوى الأمن الداخلي أخذ المبادرة على عاتقهم والتدخل.



كاميرا رادار سكوب رصدت صوراً توثّق ان أحد عناصر قوى الامن أقدم على ردم الحفرة ليُنهي بذلك معاناة أشهُر كادت أن تُدخل تلك الجورة في "كتاب غينيس" بعدما سجّلت ارقاماً قياسية في كمائنها لو لم يُشمّر هذا العُنصر عن سواعده!