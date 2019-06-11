زيارة جريصاتي الى المفتي دريان ازالت كل الالتباس

A + A -

أفادت صحيفة "اللواء" نقلاً عن مصادر متابعة لزيارة وزير الدولة لشوؤن رئاسة الجمهورية، سليم جريصاتي الى المفتي عبد اللطيف دريان، انها ازالت كل الالتباس الذي احاط المواقف التي ادلى بها رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل، حيث اكد جريصاتي "حرص الرئيس عون كما الوزير باسيل على موقع وصلاحية رئيس الحكومة وشرح مقاربة عون والتيار الحر للمواضيع الاساسية الثلاثة: مفهومهما للخطاب السياسي، والتزام سقف الدستور، وعدم تغليف الخطاب السياسي بغلاف طائفي ومذهبي، اضافة الى تأكيد التزام مفهوم العيش المشترك، وطمأن جريصاتي المفتي الى التزام رئيس الجمهورية بدستور الطائف وممارسة صلاحياته وفق هذا الدستور ووفق المصلحة الوطنية العليا للبلاد، وضرورة توفير مقومات ممارسة صلاحية الرئيس كونه ادى قسم اليمين لحفظ الدستور. وقد ابدى المفتي تفهمه لهذا الموقف.