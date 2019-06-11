بالصور - العشاء السنوي لهيئة ادمنتون - كندا في التيار الوطني الحر

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أقامت هيئة كولكو أدمنتون- ألبرتا في التيار الوطني الحر عشاءها السنوي في أوتيل Best Western Cedar Park Inn بحضور المنسق العام لكولكو كندا السيد روبير محفوظ ومنسق ادمنتون السيد الياس مرقص و مسؤولة الاعلام في كولكو كندا السيدة ساندي عبدالاحد ، كما حضر الحفل كاهن رعية سيدة المعونات الأب شارل سعد للموارنة ،كاهن رعية سان فيليب الأب الياس الفرزلي للروم الاورثوذكس ، كاهن رعية القديس نقولا الاب عيسى معمر للروم الكاثوليك و رئيس جمعية اليازا في لبنان السيد زياد عقل و ممثلين عن الأحزاب اللبنانية : الكتائب اللبنانية ، تيار المستقبل و رؤساء الجمعيات و المنظمات اللبنانية في المدينة و أعضاء و مناصرين للتيار الوطني الحر .

استهل الحفل بالنشيدين الكندي و اللبناني من ثم دقيقة صمت عن أرواح شهداء الجيش اللبناني و القوى الأمنية الذين سقطوا في الاعتداءات الأخيرة في مدينة طرابلس ، تلاها كلمة مسجلة لمنسق قطاع الانتشار الدكتور مارك زبال اكد فيها على وجوب العمل سوياً لخير الجالية و للبنان ثم كلمة للمنسق العام السيد محفوظ و شدد فيها على التعاون و العمل بين ابناء الجالية و الأحزاب في المدينة و كلمة لمنسق هيئة ادمنتون السيد الياس مرقص شكَر فيها الفعاليات الدينية و الحزبية و مسؤولي الجمعيات على حضورهم و دعمهم للتيار كما تمنى من اهلنا في الوطن عدم الخوف بوجود فخامة رئيس الجمهورية على رأس الدولة و كلمة للسيد زياد عقل مؤسس اليازا تحدث فيها عن أهمية قوانين السير و احترامها تجنباً للحوادث المميتة.

خلال الحفل و عربوناً للتقدير قدمت هيئة ادمنتون من خلال منسقها هدية تذكارية عبارة عن "بلاك" للسيد محفوظ ، ثم تم اطلاق مجموعة الشباب في التيار (FPM Youth) تخلل العشاء موسيقى و اجواء من الفرح.

هيئة أدمنتون في التيار الوطني الحر تشكر كل من شارك بإنجاح هذا الحفل و تقدر جهود كل الداعمين.