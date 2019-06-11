أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 11-06-2019

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البناء



قالت مصادر متابعة لمشاريع الوساطة بين طهران وواشنطن إنّ طهران التي تهتمّ لمساعي الدوحة ومسقط والزيارات الأوروبية تفضّل منح الدور الوسيط لليابان الذي يتخذ موقفاً أكثر عقلانية من أوروبا في التعامل مع حقوق إيران الاقتصادية والذي يمثل شريكاً تجارياً يمكن الإعتماد عليه ويملك قدراً أعلى من الاستقلال بالمقارنة مع أوروبا، ومكانة أوسع تأثيراً في واشنطن بالمقارنة مع الوسطاء الخليجيين، وتجمعه بإيران شركات اقتصادية آسيوية تهمّهما معاً.

الجمهورية



يدرس المكتبالسياسي لتنظيم غير لبناني إحتمال الإنفتاح على دولة إقليمية تقاطعه منذ سنوات على أن يتم رفع توصية في هذا الشأن الى قيادته لإتخاذ القرار المناسب.

لاحظت أوساط سياسية أن هناك تضاربا في المعلومات حول من استطاع إقناع دولة إقليمية بحل قضية مضى عليها وقت من الزمن.





اللواء



لغز

يبذل مرجع روحي بارز جهوداً مضنية للحؤول دون وصول أحد الروحيين من طائفته الى مركز سيشغر قريباً، من دون معرفة خلفيات هذا الموقف.