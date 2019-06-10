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بالفيديو - مشروع الموازنة مجددا في لجنة المال والموازنة

10
JUNE
2019
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في جلستيّ الصباح والمساء بحضور أكثر من خمسين نائبا أنهت لجنة المال والموازنة النقاش العام حول مشروع الموازنة فاستمعت الى إجابات وزير المال علي حسن خليل حول فذلكة الموازنة وناقشت المواد القانونية الاساسية. ولأن مهمة لجنة المال والموازنة ليست سهلة أكد رئيسها النائب ابراهيم كنعان أن العمل جدي وموضوعي ومسؤول، وبعيد عن كل ما يحصل من مزايدات في السياسة.
وكما في كل مرة كرر كنعان السؤال عن قطوعات الحسابات التي لم تحل حتى الساعة من الحكومة الى المجلس النيابي، متمسكا بعدم السير بأي تفاهم على حساب الدستور.
ورشة الإصلاح التي تقوم بها لجنة المال والموازنة والتي طالت مؤخرا التوظيف ستنسحب ايضا على الموازنة عبر اقتراحات بنيوية وعادلة.
والى جلسة الغد التي ستدخل في المواد الضريبية سيكون مسار لجنة المال والموازنة لأيام لإنجاز مناقشة الموازنة، بكل إيجابية وعدل كما قال كنعان.

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