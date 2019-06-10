الان عون: ننتظر الحريري ونجم: لا نستبدله

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بانتظار اعادة تحريك الملفات السياسية مع انعقاد مجلس الوزراء في بحر الاسبوع الحالي بعيد العودة المرتقبة لرئيس الحكومة سعد الحريري من الخارج لا تزال الاوساط السياسية تترقب هذه العودة التي سيتبعها بحسب المعلومات زيارة للحريري الى بعبدا من شأنها ان تضع حدا للتوتر والتراشق الاعلامي الذي ساد اخيرا على جبهتي المستقبل والتيار الوطني الحر الذي لا يزال ينتظر هذه العودة ليفهم من الحريري شخصيا التوجه العام للعلاقة القائمة بين الطرفية بموجب التسوية :

عن كلام نجم القائل بوجود الرئيس عون والحريري ما في شي بيفرط والذي فيه غمز من قناة رئيس التيار جبران باسيل نسأل نائب التيار فيأتي الجواب على قاعدة : لا يمكن الفصل بين الرأس واليد:

واضحا يبدو التخبط داخل صفوف البيت الازرق لكن عندما تسأل نجم عن خلفيات النيران الصديقة التي تصوب باتجاه الحريري ياتيك رد حازم : الرئيس الحريري ما بنستبلدو بحدا:

هذا ما قاله الان عون اليوم ولكن الاكيد ان الاجابة الاوضح تبقى عند الحريري نفسه الذي وصف التفاهم مع التيار بالزواج الماروني وقال ذات يوم :