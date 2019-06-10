اشكال مسلح في عين دارة والجيش يوقف عميد متقاعد

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افاد موقع رصد نيوز اونلاين ان إشكال وإطلاق نار جرى في بلدة عين دارة.. وفي المعلومات الأولية، أطلق العميد المتقاعد سليمان.ي النار على سليم ف ومجدي ص.

وهناك معلومات بأن الحزب الديمقراطي اللبناني يدعو مناصريه البقاء على جهوزية تامة على خلفية إشكال عين دارة

كما افاد الموقع عن سقوط جريحين للحزب الديمقراطي اللبناني تم نقلهما إلى مستشفى شتورة وحضور قوة كبيرة من الجيش اللبناني لتطويق الإشكال وافادت المعلومات عن توقيف أشخاص ولاحقاً افادت المعلومات عن سقوط أربعة جرحى آخرين نتيجة تضارب بالعصي وتشابك بالأيدي