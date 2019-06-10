أنا مع باسيل (المحامية مي خريش)

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تصدَّر هاشتاغ #أنا_مع_باسيل مواقع التواصل الإجتماعي. قد تكون هذه المرة الأولى التي يجتمع فيها روّاد هذه المواقع مُسلمين ومسيحيين على دعم الوزير جبران باسيل، نظراً للجدلية التي تخلقها مواقف هذا الرجل عادةً في الحياة السياسية. لكن هذه المرّة كان الحال مُختلف، لأن باسيل تعرَّض (وهي ليست المرة الأولى) لحملة تخوين نتيجة كلامه عن ضرورة حماية اليد العاملة اللبنانية وتحصينها بقوانين إسوةً ببقية الدول التي تعطي إمتيازات للمواطن على حساب العامل الأجنبي أياً كانت جنسيته.

المُلفت في هذه الحملة العشواء التي شُنَّت على الوزير باسيل أنها جاءت من جماعة ذات لون سياسي واحد معروفة توجهّاتهم السياسية، سياسيين كانوا أو إعلاميين أو حتى ناشطين في "حقوق الإنسان"، همّوا في الدفاع والمزايدة كمن ينتظر مَكرُمة.



كل هذا لا يَهُم، لأن من زايد في الدفاع عن مصلحة الأجنبي أياً تكن جنسيته على حساب إبن البلد معروف سعره ومكانته عند مُشغلّيه وعند أصحاب الوطنية والكرامة.



المهم لماذا وحَّد جبران باسيل اللبنانيين وخاصةً الشباب حوله، إليكم بعض الأجوبة:



جبران باسيل حلم كل شاب أو صبيّة يطمحون للعمل السياسي، فهو الآتي من بيت لبناني عادي غير سياسي، حمل قضية آمن بها، ناضل وإجتهد، إلى أن وصل إلى مركز القرار.



جبران باسيل غيَّر مفهوم العمل السياسي في لبنان، فحوّله من عمل تقليدي كان الشعب فيه آداة للحاكم أو الزعيم، إلى غير تقليدي أصبح فيه السياسي هو الآداة التي تحقق للمواطن حاجاته، نزل على الأرض، حاكى وجع الناس، تكلَّم بلغتهم وترجم خوفهم وهواجسهم إلى مواقف علنية صادمة، لأنها حقيقة وتعكس الواقع الذي يعيشه اللبناني.



جبران باسيل لم يخترع البارود لا في إدارة وزارة إستلمها ولا في موضوع المغتربين ولا في الورقة الإقتصادية التي طرحها وغيره من الأمور، جُلَّ ما فعله أنه إشتغل بمسؤولية وضمير بعيداً عن الحسابات الشخصية الضيّقة.



جبران باسيل يعمل للبنان واللبنانيين، وهذا ما يفتقده الناس أقلّه منذ إنتهاء الحرب حتى اليوم، يفتقدون لمسؤول ضميره حيّ، رؤيوي، يرى الخطر ويُنبّه منه قبل وقوعه، يضع الإصبع على الجرح حتى ولو على حساب رصيده الشعبي.



جبران باسيل، عجزت الدول عن أخذه رهينة أو آداةً لمصالحها، وهذا ما يجعل من خطابه في الداخل كما الخارج ثابت كثبوت الأرز في لبنان.



لن تتوقف الحملات على جبران باسيل، بل على العكس، ستستعر أكثر كُلّما قضَّ هذا الرجل مضاجع السياسيين النائمين على أمجاد غابرة وزلزل عروشهم الوهمية، لكن الأكيد أن مع كل حملة عشواء ضده، سيخلق آلاف المناصرين لهذا السياسي الشاب الذي أثبت آداؤه السياسي أنه "ملك" تربّع على عرش كل لبناني وطني وشريف. # أنا_مع_باسيل.