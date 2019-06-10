درغام جال في جبل أكروم: التسوية الرئاسية مصلحة وطنية ومستمرون بالمعركة ضد الفساد

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شدد عضو "تكتل لبنان القوي" النائب أسعد درغام على أن "التسوية الرئاسية قائمة لأن فيها مصلحة وطنية مشتركة تحكمها القناعة بعيدا من أي مصالح خاصة، والتعاون قائم مع الرئيس الحريري، ومن الطبيعي الا يتم الاتفاق بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل على كل الامور وأن يكون هناك اختلاف بوجهات النظر حول بعض الملفات، فلا شك أن هناك اليوم بعض التباينات إنما لا اشتباك سياسيا بين التيارين".



جاء ذلك خلال جولة لدرغام في منطقة جبل اكروم، حيث زار قرى وبلدات كفرتون، المونسة، قنية، اكروم، السهلة، مراح الخوخ والبساتين، وتفقد حاجاتها الإنمائية، في حضور فاعليات واهالي المنطقة.



كما أقام الرئيس السابق لبلدية كفرتون حسين الأدرع غداء على شرف درغام في مطعم "الطيارة"، في حضور فاعليات ووجهاء المنطقة.

وألقى الأدرع كلمة ترحيبية شدد فيها على "ضرورة التعاون لما فيه خير المنطقة".



من جهته لفت درغام الى "التضحيات الكبيرة التي قدمتها منطقة أكروم في سبيل الوطن"، مؤكدا ان "أقل الإيمان حصولها على حقوقها لجهة تأمين متطلبات الحياة والبنى التحتية الأساسية من مياه وصرف صحي وطرق"، واعدا بمتابعة الملفات في الوزارات المعنية.



ورأى أن "هناك بعض الافرقاء في تيار المستقبل المتضررين من التوافق السياسي القائم، وهم أساسا ضد التسوية وينتظرون دائما الفرصة لمهاجمتها بهدف شد العصب الطائفي والمذهبي"، مؤكدا أنه "تم تفسير كلام الوزير جبران باسيل في البقاع بغير سياقه الحقيقي، وهذا الأمر لن يؤثر على العلاقة القائمة مع تيار المستقبل ومع الرئيس سعد الحريري".



وشدد على أن "المعركة التي نخوضها لمكافحة الفساد مستمرة ولن يثنينا تصريح من هنا وكلام من هناك عن إستكمال ما بدأناه"، مؤكدا أن "انتقاد أي موظف مهما علا شأنه لا يعني إنتقاد الموقع الذي يشغله ولا الطائفة التي ينتمي اليها هذا الموظف، والمطلوب دائما التعامل بأطر قانونية بعيدا عن ممارسة الضغوط السياسية أو اثارة النعرات الطائفية والتعاطي الكيدي، لذلك نحن مستمرون بهذه الحملة حتى النهاية".