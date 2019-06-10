living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

درغام جال في جبل أكروم: التسوية الرئاسية مصلحة وطنية ومستمرون بالمعركة ضد الفساد

10
JUNE
2019
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

شدد عضو "تكتل لبنان القوي" النائب أسعد درغام على أن "التسوية الرئاسية قائمة لأن فيها مصلحة وطنية مشتركة تحكمها القناعة بعيدا من أي مصالح خاصة، والتعاون قائم مع الرئيس الحريري، ومن الطبيعي الا يتم الاتفاق بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل على كل الامور وأن يكون هناك اختلاف بوجهات النظر حول بعض الملفات، فلا شك أن هناك اليوم بعض التباينات إنما لا اشتباك سياسيا بين التيارين".


جاء ذلك خلال جولة لدرغام في منطقة جبل اكروم، حيث زار قرى وبلدات كفرتون، المونسة، قنية، اكروم، السهلة، مراح الخوخ والبساتين، وتفقد حاجاتها الإنمائية، في حضور فاعليات واهالي المنطقة.


كما أقام الرئيس السابق لبلدية كفرتون حسين الأدرع غداء على شرف درغام في مطعم "الطيارة"، في حضور فاعليات ووجهاء المنطقة.
وألقى الأدرع كلمة ترحيبية شدد فيها على "ضرورة التعاون لما فيه خير المنطقة".


من جهته لفت درغام الى "التضحيات الكبيرة التي قدمتها منطقة أكروم في سبيل الوطن"، مؤكدا ان "أقل الإيمان حصولها على حقوقها لجهة تأمين متطلبات الحياة والبنى التحتية الأساسية من مياه وصرف صحي وطرق"، واعدا بمتابعة الملفات في الوزارات المعنية.


ورأى أن "هناك بعض الافرقاء في تيار المستقبل المتضررين من التوافق السياسي القائم، وهم أساسا ضد التسوية وينتظرون دائما الفرصة لمهاجمتها بهدف شد العصب الطائفي والمذهبي"، مؤكدا أنه "تم تفسير كلام الوزير جبران باسيل في البقاع بغير سياقه الحقيقي، وهذا الأمر لن يؤثر على العلاقة القائمة مع تيار المستقبل ومع الرئيس سعد الحريري".


وشدد على أن "المعركة التي نخوضها لمكافحة الفساد مستمرة ولن يثنينا تصريح من هنا وكلام من هناك عن إستكمال ما بدأناه"، مؤكدا أن "انتقاد أي موظف مهما علا شأنه لا يعني إنتقاد الموقع الذي يشغله ولا الطائفة التي ينتمي اليها هذا الموظف، والمطلوب دائما التعامل بأطر قانونية بعيدا عن ممارسة الضغوط السياسية أو اثارة النعرات الطائفية والتعاطي الكيدي، لذلك نحن مستمرون بهذه الحملة حتى النهاية".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout