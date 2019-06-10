تجنّبوا سلوك هذه الطريق لـ3 أيّام

A + A -

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"ضمن مشروع تطوير النقل الحضري لمدينة بيروت الكبرى، ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بتزييح تقاطع سامي الصلح، وذلك اعتبارا من الساعة 21.00 من تاريخ 12/06/2019 ولغاية الساعة 4.00 من فجر اليوم التالي، ولمدة 3 أيام. وقد تؤدي الاعمال الى إقفال مسرب من الطريق.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وارشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام".