مخزومي عرض مع سفير اسبانيا الاوضاع الاقليمية والدولية

A + A -

استقبل رئيس "حزب الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي في مكتبه في وسط بيروت، سفير إسبانيا خوسيه ماريا فيريه ديلا بينا وتداول معه الأوضاع الإقليمية والدولية.



كما وضع السفير الاسباني النائب مخزومي في أجواء الإحتفالية التي ستقام في السفارة الإسبانية في بيروت، حيث سيمنح الملك الإسباني فيليب السادس للنائب مخزومي وسام الاستحقاق برتبة كومندور، وذلك في 28 حزيران المقبل تقديرا له على إنجازاته في وطنه وانفتاحه على العالم من أجل رفعة بلاده.

ولفت مخزومي الى "ان الحديث تطرق أيضا إلى قضايا الدول المتوسطية"، مشددا على "أهمية العلاقات اللبنانية - الإسبانية"، مجددا الدعوة إلى "تعزيز التعاون المشترك بين دول البحر المتوسط، لا سيما على صعيد التبادل التجاري والاستثمارات".



وأبدى مخزومي تقديره "للدور الإسباني الحيوي في قوات "اليونيفيل" وكل ما تقدمه للجنوب وأهله"، معولا على "دعم إسبانيا ودول الاتحاد الأوروبي عموما في قضايا النزوح بكل تبعاتها الإقتصادية والاجتماعية على البلد".