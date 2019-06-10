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وزير ونائبان من حزب الله يلتقون وزيرة الداخلية

10
JUNE
2019
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بحثت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن مع وفد ضم وزير الدولة شؤون مجلس النواب محمود قماطي والنائبين علي عمار وامين شري ورؤساء بلديات الضاحية الجنوبية في أمور انمائية تخص الضاحية الجنوبية ببلدياتها كافة، حيث عرض الوفد لمشكلات تعانيها البلديات. ووعدت الحسن بمتابعة الامر.


وبعد الاجتماع، قال قماطي: “قمنا اليوم بزيارة معالي وزيرة الداخلية في اطار جولة بدأناها في وزارة الداخلية لنتابع جولتنا في مختلف الوزارات في ما يتعلق بالقضايا الملحة للمواطن اللبناني، خصوصا في بيروت والضاحية الجنوبية وبقية المناطق اللبنانية”، مضيفًا: “توقفنا عند الجانبين الانمائي والامني في الضاحية الجنوبية، وتحدثنا بصراحة كاملة مع وزيرة الداخلية التي كانت متفهمة جدا، ومتجاوبة، وقلنا لنا اننا نحتاج الى المزيد من إحكام الوضع الامني والتنموي في الضاحية الجنوبية. نحتاج الى مفارز سير ومفارز طوارئ، وكل ما له علاقة بوزارة الداخلية وقوى الامن الداخلي”


واردف قماطي: “نحن على عكس ما نصور، نحن أكثر الجادين في ان تكون الدولة حاضرة في كل الامور الامنية والتنموية ودعم البلديات ومساعدتها على القيام بواجباتها. وفي هذا الاطار طالبنا بتنفيذ مقررات عدة متخذة في مجلس الوزراء متعلقة بوزارة الداخلية، وكان التجاوب كبيرا”.

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