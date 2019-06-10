جريصاتي: الرئيس عون حريص على الصلاحيات لا سيما رئاسة الحكومة

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أكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية، بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حريص على الصلاحيات لا سيما رئاسة الحكومة"، وقال: "الأقوياء في مكوناتهم هم على رأس السلطات حاليا".



وأعلن "اننا توافقنا مع سماحة المفتي على تفسير "حكم الأقوياء" الذي هو مقتبس من وثيقة الوفاق الوطني على أساس التمثيل الشعبي الصحيح وصدقيته".



وأشار جريصاتي الى انه نقل للمفتي تحيات الرئيس عون، "وقد بادلني سماحته بالإحترام للرئيس عون". وقال:"أصرينا على ضرورة عدم نسب الكلام إلى غير قائله وتأسيس مواقف تصعيدية عليه".



وتابع: "تفاجأنا واستغربنا السقف الذي بلغته الخطابات السياسية الأخيرة، والرئيس عون يعتبر أن الخطاب السياسي مباح ولكن سقف الخطاب تحدده القوانين المرعية".