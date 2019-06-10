أمطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد.. هكذا سيكون طقس الأسبوع الثالث من حزيران

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان ارتفاع الضغط الجوّي فوق روسيا البحر الأسود وبحر قزوين وانخفاضه فوق الشرق الأوسط) لبنان وسوريا وفلسطين والأردن وشبه الجزيرة العربية)، يتسبب بتدفّق رياح شمالية باردة ستحوّل الطقس الى معتدل نهاراً وبارد ليلاً على الجبال وفي الداخل خلال الأسبوع الثالث من حزيران.

بالمقابل تسيطر منخفضات جوية باردة على تركيا وجنوب اوروبا وقد ادت الأمطار الغزيرة التي تساقطت في انقرة الى غرق المدينة وشُلَّت فيها الحركة وحوصرت السيارات في المياه، ومن المتوقّع ان تؤثر هذه الأمطار على لبنان وغرب سوريا هذا الأسبوع من حيث عودة حالات عدم الاستقرار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد.

إذا سوف يودعنا فصل الربيع بأجواء معتدلة ودافئة مع استقرار بدرجات الحرارة بين 30 و 32 في الداخل و 28/29 على الساحل.

الحرارة على الساحل: 28 نهاراً و 24 ليلاً

في طرابلس: 32/25

على الجبال 1200 متر: 26 درجة تنخفض ليلاً الى 16 درجة

في البقاع: 32 درجة نهاراً تنخفض ليلاً الى 22 درجة.

الرطوبة: بين 55 و 86%

الرياح: جنوبية غربية سرعتها 30 كم في الساعة

الضغط الجوي: 1008hpa