محذرا من اللعب على الوتر الطائفي... النائب إدكار طرابلسي: التحية للجيش وعلى النازحين الالتزام بالقوانين اللبنانية

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حذّر النائب الدكتور ادكار طرابلسي من مغبة اللعب على الوتر الطائفي الذي أغرق لبنان بحروب دموية وقهر سياسي وتلاعب بالديموغرافيا، فضلا عن أزمة اللاجئين والنازحين وما تحلّفه من تداعيات على مختلف المستويات.

ودعا طرابلسي الابواق السياسية والاعلامية الى وقف التحريض الذي لا يفيد شيئا سوى تخريب حياة الناس والبلد، ووجّه التحية للجيش والقوى الأمنية التي تصدّت للإرهاب في طرابلس، وقدّمت دماء الشهادة الغالية دفاعا عن المواطنين والاستقرار.

كما دعا طرابلسي النازحين السوريين إلى الالتزام بالقوانين اللبنانية وعدم اعتماد الشارع والعنف الذي سينقلب عليهم ولا يفيدهم، وناشد من جهة اخرى الوزارات المعنية والبلديات العمل لضبط الامن في مناطق وجود النازحين والتشدد بضبط عمالتهم غير الشرعية وتسهيل عودتهم الى سوريا.

على صعيد آخر، أمل النائب طرابلسي أن تؤول جلسات لجنة المال والموازنة، بسرعة ومن دون تسرع، الى التدقيق بالموازنة المقترحة والتيقن من وجود اجراءات تقلّص الدين العام وتزيد ايرادات الدولة وتساهم بنمو الدخل الوطني تمهيدا لإقرارها في الهيئة العامة.

وناشد طرابلسي اساتذة الجامعة اللبنانية ووزير التربية العمل لإنهاء الاضراب والانتقال الى الحوار للوصول الى تحقيق مطالبهم وذلك انقاذا للعام الدراسي ورأفة بمستقبل الطلاب.

وقدّم النائب طرابلسي تهانيه لنقيب أطباء بيروت شرف ابو شرف واعضاء مجلس نقابة الاطباء لفوزهم في انتخابات النقابة التي اظهرت تعاونا وتقاربا جيدا بين فرقاء سياسيين متنوعين من اجل حماية مهنة الطب والاطباء ولما فيه خير للمرضى في لبنان.