باسيل: معرضون كل يوم لتحريف كلامنا

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أكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل خلال ورشة عمل، نظمتها الوزارة، في إطار "الدبلوماسية الفاعلة" أن القنصل الفخري ليس موظفا رسميا، لكن لديه واجبات تجاه الادارة والناس والدولة المعتمد لديها"، مشيرا الى أنه "يتبع تعليمات واضحة من الوزارة والدولة لا تدين له بأي راتب لأن أساس المنصب فخري"، معلنا أنه أصبح لدينا 149 قنصلا فخريا ونسعى لأن نصبح اكثر بكثير".

وأوضح باسيل أن "مهام القنصل واسعة فهو يقوم بجميع مهام السفير باستثناء السياسة، فهو يساعد في الجنسية، الإقتصاد، الإنتخابات وخدمات قنصلية أخرى"، مشيرا الى انه "في ما خص الجنسية فعلى القنصل الفخري البحث عن اللبنانيين في بلاد الإغتراب وتصنيفهم بحسب وضعهم لكي يستحصلوا على الجنسية اللبنانية"،

وأعلن باسيل أن "الملحقين الاقتصاديين سيلتحقون بمراكز عملهم اعتبارا من الغد، والقناصل الفخريين يمكن ان يكونوا ايضا ملحقين اقتصاديين للبحث عن فرص اقتصادية للبنان واللبنانيين".

واشار باسيل إلى انه واجب كل دولة اعطاء الاولوية لشعبها بفرص العمل ونحن معرضون كل يوم لتحريف كلامنا وواجب علينا تحقيق مصلحة لبنان واذا حصل تحريف علينا ان نصححه.