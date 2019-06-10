هل حشرات "النمنم" خطيرة؟.. هذا كل ما يجب أن تعرفونه عن حشرات البقة!

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تفيد مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية بأنّ حشرات البقة التي اجتاحت المناطق الساحلية مؤخراً، وأطلق عليها اسم "النمنم"، تنتمي إلى عائلة Lygaeidae Ordre: Hemiptera ومعروفة بـ False Chinch Bug. ويقوم مختبر الحشرات في مصلحة الأبحاث بتصنيفها لتحديد النوع.

وتظهر هذه الحشرات في الربيع خصوصاً في البراري والبساتين المهملة، حيث تتواجد على الأعشاب والأزهار البرية. ويعود سبب تكاثر هذه الحشرة إلى توفر الغذاء والمناخ الملائم من أمطار غزبرة وربيع رطب، كما تنجذب كثيراً للأضواء والألوان.

وتقول المصلحة إنّ حشرات هذه العائلة هي غير مضرّة بالإنسان ولا تنقل أمراض، لكنها مزعجة بسبب تغلغلها في الشعر والأذن. وتشير مراجع إلى أنّ بعض الأصناف يمكن أن تلدغ وتشكّل طفرة جلدية خفيفة. وتوضح المصلحة أنّ ظهور هذا النوع من الحشرات موقت ويستمر بين أيّام معدودة أو أسبوعين.

ونصحت مصلحة الأبحاث الزراعية بإغلاق النوافذ والأبواب وإطفاء الأنوار على الشرفات، فيما يمكن عند تواجدها رش مبيد الصحة المنزلية.

أمّا في البساتين والحدائق العامة، فيمكن رش خلال الصباح المبكر أو المساء المبيدChlorpyriphos، وضرورة إعادة الرش بعد 5 أيّام بسبب عدم القضاء على كامل الحشرات نتيجة كثرتها.