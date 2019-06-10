بالصور - غداء هيئة كولكو وندسور بمناسبة عيدي الام والأب

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تكريما منها لعطاءاتهم وتضحياتهم ، أقامت هيئة وندسور في التيار الوطني الحر -كولكو وندسور غذاءا تكريميا للأمهات والآباء بمناسبة عيدي الأم والأب في القاعة الخارجية لكنيسة مار شربل وندسور. و بحضور حشد من مناصري التيار والأصدقاء وعلى أنغام أغاني التيار قطع الجميع قالبا للحلوى يحمل صورة فخامة الرئيس العماد عون ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل ، موجهين رسالة معايدة من القلب لبي الكل فخامة الرئيس عون قائدنا وعلمنا وأملنا ، والى رئيس تيارنا معالي الوزير جبران باسيل نقول له: عهد قطعناه على أنفسنا ، كما كنّا جنودا أوفياء لفخامة الرئيس عون سنكون معك أوفياء حتى الرمق الأخير وكما قال فخامة الرئيس يوما : هم لبنان الراحل وأنت وتيارك لبنان الآتي . معالي الوزير نحن جنودك في مشروع إصلاح وبناء الدولة العادلة القوية المستقلة وما في حدا أو شي بوقفنا .