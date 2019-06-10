بالفيديو - اغتيال مسؤول العلاقات العامة في الجماعة الإسلامية في شبعا

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افادت الوكالة الوطنية للاعلام ان مجهولين اطلقوا النار منتصف الليلة الماضية من سلاح حربي على مسؤول العلاقات العامة في الجماعة الإسلامية ومسؤول منطقة شبعا الشيخ محمد جرار على باب مستوصف بلدة شبعا فأردوه على الفور بعدما اصابوه بأربع رصاصات في بطنه وفر الفاعلون إلى جهة مجهولة..

اشارة إلى أن الشيخ محمد جرار هو مدير مستوصف الرحمة في بلدة شبعا.

وعلى الاثر، حضرت القوى الأمنية إلى مكان الجريمة وفتحت تحقيقاً في الحادثة وملابساتها، في حين ضرب الجيش اللبناني طوقا أمنيا في المكان وكثف دوريات راجلة ومؤللة، ويعمل على التفتيش بحثا عن الفاعلين.