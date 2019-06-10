الان عون: ما نطمح اليه هو الوصول الى موازنة اكثر اصلاحية واكثر عدالة

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اعتبر عضو "تكتل لبنان القوي" النائب الان عون "انّ النقاش في لجنة المال والموازنة مفتوح، وثمة قناعة لدى جميع الاطراف بأنّ الموازنة ستُقرّ في نهاية الامر، لكن لا احد يستطيع من الآن تحديد الصيغة التي ستُقرّ فيها".

وقال لـ"الجمهورية": "ذاهبون الى لجنة المال والموازنة بكل انفتاح، ولسنا مقفلين على النقاش، هناك امور سبق وأُقرّت في مجلس الوزراء وهذا لا يعني نهاية الامر، إذ قد تكون تجمعّت لدينا معطيات اضافية، تجعلنا نطالب مجدداً بالغائها والعودة عنها".

وأكد عون أننا "لسنا ذاهبين لكي نبصم على الموازنة، بل سيكون هناك نقاش مستفيض حول العديد من البنود، وما نطمح اليه هو ان نصل الى موازنة اكثر اصلاحية واكثر عدالة".