عناوين الصحف ليوم الاثنين 10 حزيران 2019

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الأخبار

«القاهرة ــ ليكس»: استراتيجية مصر في 7 بلدان

المفاوضات مع العدو تتعقّد

«سوليدير» غارقة في لملمة خسائرها: 114 مليون دولار في 2018

انتخابات الأطباء: الأحزاب تتنافس... وتفوز

البناء

وزير خارجية ألمانيا في طهران للتفاوض... والدوحة: صفقة القرن غير عادلة وغير واقعيّة

«المستقبل» يخسر نقابتي أطباء بيروت وطرابلس... وتصريح لباسيل يستدرج رداً سعودياً

إبراهيم يصل مع زكا من طهران... و«القومي»: تصريحات فريدمان تفضح مؤتمر المنامة

الجمهورية

مشوار الموازنة: زحمة تعديلات

الإعتراض السني على باسيل.. يحتوى أم يتفاقم؟

العلاج بالرياضة الروحية

السنيورة... الأموال في الطابق العشرين



اللواء

تضامن واسع مع طرابلس اليوم.. وبعبدا تنتظر الحريري

إبراهيم في طهران لإستعادة زكا.. وخطابات باسيل تهدّد 200 ألف لبناني في الرياض

شلل في السودان مع إعلان «العصيان المدني»

وساطتان ألمانية ويابانية لإنقاذ النووي الإيراني

الديار

لجـنــة المـال والموازنــة تفتــح الــيوم ورشة مُوازنــة الــعام 2019

توقعات بإلغاء البنود المُتعلّقة بالعسكريين وحراك مُنتظر نهار الثلاثاء

الصراعات السياسيّة تــزيـد والـتــداعيات المــاليّة ستظهر في سوق السندات

L'Orient-Le Jour

Sesobel, institution emblématique, suspend ses inscriptions fin juin

The Daily Star

Hariri’s return to ease tension