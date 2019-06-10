أسرار الصحف ليوم الاثنين 10 حزيران 2019

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البناء

توقف بعض المعلقين في مواقع وصحف «إسرائيلية» أمام حادث إحتراق السفينة في ساحل حيفا والغموض الذي أحاط بأسبابه والتكتم الرسمي حول الحادث واعتباره وضعاً أمنياً خاصاً يتمّ التعامل معه في البداية ثم التخفيف من شأنه واعتباره حادثاً وليس عملاً مدبّراً لكن دون السماح للإعلاميين بالدخول إلى السافينة أو مقابلة أيّ من طاقمها وركابها، وتراوحت التعليقات بين اعتبار السلوك الرسمي نتاجاً لحال الهلع من التهديدات التي تستهدف الأمن «الإسرائيلي» وما تمثله حيفا من رمزية على هذا الصعيد أو كون الحادث بذاته خطيراً…

الجمهورية

تساءلت أوساط إقتصادية عن التوقيت في البدء بإنشاء مبنى ضخم لمؤسسة عامة في هذا الوضع المالي الدقيق جداً.

لاحظت أوساط سياسية أن حزبا مسيحيا يحاول في معركته السياسية المقبلة الإمساك بقطاع حساس يعتبر أن باستطاعته إبعاده عن كل ما يُحكى عنه في العلن في الفترة الأخيرة.

لوحظ خلال انعقاد مؤتمر سنوي غياب مرجع بارز هذه السنة عكس السنة الماضية بالإضافة الى غياب لوزرائه ونواب كتلته.

اللواء



تأكد أن الرئيس سعد الحريري اطلع مسبقاً على نص بيان رؤساء الحكومات ووافق عليه، ولا صحة لكل ما تردد من تكهنات عكس ذلك!



تعرّض وزير بارز لحفلة تأنيب من فريقه الحزبي بسبب تسرعه بالإدلاء بتصريحات انفعالية وغير مدروسة إثر العملية الإرهابية في طرابلس، أثارت مجموعة من ردود الفعل والإحراجات في الشارع الطرابلسي!