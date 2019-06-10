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ابراهيم إلى ايران.. واطلاق زكا قريباً؟

10
JUNE
2019
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وصل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم طهران أمس، لاستكمال المساعي لإطلاق سراح المواطن اللبناني نزار زكا. وأعلن متحدث باسم السلطة القضائية في إيران غلام حسين إسماعيلي أن طهران تلقت طلباً من بيروت للعفو عن زكا، لكنها لم تتخذ قراراً بعد في القضية.

وفي معلومات «البناء» فإن عملية إطلاق سراح زكا ستتم خلال 48 ساعة، وهي نتاج اتصالات ومساعٍ قام بها حزب الله والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مع الايرانيين لإطلاق سراح زكا، مشددة على ان ابراهيم واصل لقاءاته في الآونة الاخيرة مع الاميركيين والايرانيين من اعلى المستويات لإنهاء هذا الملف، فضلاً عن انه تابع في هذا السياق ملف قاسم تاج الدين مع الأميركيين بهدف إطلاق سراحه في سياق صفقة التبادل. واعتبرت المصادر ان اللواء ابراهيم يتمتع بثقة الرئيس ميشال عون ولذلك كلفه بهذا الملف اسوة بملفات اخرى جرى تكليفه بها في وقت سابق.

البناء
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