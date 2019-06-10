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اكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ان "سنمارس رقابتنا البرلمانية المتشددة والفاعلة في لجنة المال والموازنة على مشروع موازنة ٢٠١٩ تحقيقاً للاصلاح البنيوي الذي عملنا له واوصينا به سابقاً من خلال ٣٧ توصية وافق عليها المجلس النيابي بهيئته العامة مرتين عند اقرار موازنتي ٢٠١٧ و٢٠١٨".

وقال كنعان "وانني ادعو الزملاء النواب الى عزل النقاش عن الخلافات والمزايدات السياسية خاصة في هذا الظرف حيث انظار العالم محلياًوخارجياً شاخصة الى عملنا وآمال اللبنانيين بانقاذ اقتصادهم وحماية معيشتهم واستقرارهم و مستقبل أولادهم يتوقف كثيراً على أدائنا".