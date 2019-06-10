مروان شربل: زعيم «داعش» طلب من عناصر التنظيم القيام بعمليّات إفرادية

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ولفت الوزير السابق مروان شربل إلى أنّ «زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي طلب من عناصر التنظيم القيام بعمليّات إفرادية، لأنّ في العملية الجماعية قد يحصل تنصّت ويتمّ إمساكهم من قبل الأجهزة الأمنية ، مفيداً بأنّ «هذه المعلومات وصلت إلى أحد الأجهزة الأمنية اللبنانية». ونوّه شربل إلى أنّ «ما حصل في طرابلس، نموذج عمّا تكلّم عنه البغدادي، ومبسوط سمِع ما قاله البغدادي أو وصل إليه، ولو بقي مبسوط حيًّا لكنّا حصلنا منه على معلومات ثمينة»، كاشفًا أنّ «أحد الموقوفين بعد العملية الإرهابية في طرابلس أعلن أنّه اشترى السلاح لمبسوط، الّذي قيل إنّه باع أثاث منزله لتأمين الأموال لشراء السلاح».

وأفاد بأنّ «الأجهزة الأمنية اليوم تُكثر من المخبرين، لا سيما في الأحياء الفقيرة، للوصول وإلقاء القبض على أكثر عدد من الأشخاص، وجريمة طرابلس لن تكون الأخيرة.