بالفيديو: بو صعب يرفض ذبح خروف ويكتب له حياة جديدة

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نشر الإعلامي بسام أبو زيد عبر حسابه الخاص في موقع تويتر مقطع فيديو يُظهر وزير الدفاع الياس بو صعب وهو يرفض ذبح أحد الخراف.



وفي التفاصيل، قام عدد من الاهالي بإحضار خروف من أجل ذبحه إستقبالاً لبو صعب، الا أن الأخير رفض ذلك وطلب من الحضور التوقف فوراً عن الذبح.



وقال بو صعب: "بدي إكتبلو حياة، عيّشوا بعد شوي كرمالي"، ليردد الأهالي بعده: "نحن ضيعتك وأهلك، أهلاً وسهلاً بك". وبهذا يكون الوزير بو صعب قد كتب حياة جديدة للخروف.



يشار الى أن ما قام به الوزير أثار الكثير من ردود الأفعال الإيجابية، حيث عبّر الناشطون والرواد عن إعجابهم بخطوته واصفين تصرفه بالراقي.