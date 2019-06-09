الإشكالات الأمنية المتنقلة... دقّ ناقوس الخطر (د. جورج حرب)

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كثرت التحليلات والمواقف خلال الأسبوع المنصرم، التي تقول أن حادثة طرابلس عابرة ولا تدعو إلى القلق، وإلى أن التراشق الإعلامي بين مختلف القوى السياسية أيضاً عابرٌ، وأن الإتفاق السياسي سوف يغلب في النهاية وأن لا مصلحة لأحدٍ في توتير الأجواء.

أمام تلك التحليلات، نجد أنفسنا أمام واجب التنبيه من أن تلك التحليلات لم تكن بالدقة المطلوبة بالحد الأدنى، أم أنها اعتمدت تضليل الرأي العام في حدّها الأقصى، الذي من واجبنا وضعه أمام المعطيات الكاملة، بكل أمانة وموضوعية يدعونا إليهما واجبنا.

بدايةً، إن للحادث الإرهابي الذي وقع في طرابلس بحق الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي دلالات كبرى، أوّلها أن الإرهابي المبسوط، كان على مستوى عالىٍ من التدريب والأعصاب والخبرة، كما كانت جرأته ووقاحته واضحتين بالتعدي على دورية للجيش اللبناني كما لقوى الأمن الداخلي، مسلحتين في آليتين عسكريتين وتقومان بدوريات لضبط الأمن.

أما الحدث الآخر الذي نسجله ايضًا، فكان الإعتداء بالضرب والتكسير من قبل نازحين سوريين في دير الأحمر، على آلية للدفاع المدني وبحق عناصرها، وأيضًا خلال تأديتها لعملها في محاولتها لإخماد حريق كان قد شبّ داخل مخيم للنازحين أنفسهم، دون أن ننسى ما يحصل من قطع لطريق الفرزل زحلة الآن من قبل شبان من العشائر كما من قبل نازحين سوريين، مما يسجل سابقة في المنطقة بكل ما تحمله من حساسيّات تاريخية.

ممّا يضع المراقب أمام تساؤلات دقيقة ومهمة من شأنها أن تساعد في رسم الصورة المقبلة للأشهر القليلة القادمة على لبنان، وهي :

ما الذي يحاول المخلون بالأمن من تكفيريين ونازحين القيام به ؟

لماذا استهداف آليات وعناصر للدولة اللبنانية أثناء قيامهم بمهامهم الوظيفية بالتحديد ؟

لماذا صرّحت مرجعيات أمنية مرموقة أنه من المستحيل ضبط ومنع مثل تلك العمليات ؟

لماذا أخلي سبيل الإرهابي مبسوط بعد أحكام مخفّفة ؟ ولما هذا الإستهتار بعدم رصده ومتابعته بعد خروجه من السجن، رغم تجوّله على دراجة نارية متأبطًاً بندقيةً حربيةً في الشارع العام في طرابلس ؟

أين عناصر آخرين كانوا قد أخليوا مع مبسوط وهم كثر ولا يزالوا طلقين أو متوارين ؟

ما عدد المقاتلين الإرهابيين المتوقعة عودتهم من سوريا في القريب العاجل، وهم على شاكلة مبسوط وإرهابه ؟

أين هو رصد الإتصالات بحقه، وهو الذي ارسل أكثر من رسالة مريبة إلى زوجته كما إلى أصدقائه أو عبر صفحته الخاصة قبل العملية الإرهابية ؟

ببساطة، إنها هيبة الدولة ، هي المقصودة.

عندما نعرض كل تلك الوقائع، نجد ان ضرب هيبة الدولة من أولويات المتربصين شرّاً بلبنان، ومن عادة الأحداث الفوضوية التي تضرب مختلف البلدان، أن تسبقها أحداث متنقلة ومتفلتة مهمتها الأساسية ضرب هيبة الدولة وسطوة مؤسساتها، وإظهار التساهل في عمل أمنها وقضائها، إفساحًا في المجال أمام أدوات الفوضى تلك، ليتحلوا بالجراة للقيام بما أوكلوا به.

في المحصلة، تجدر الإشارة إلى أن الأجهزة اللبنانية تملك من الحنكة والمناقبية ما يكفي لدرء الخطر المحدق في المرحلة المقبلة، إلا أن ما ينقصها هو التوافق السياسي الضروري لتسهيل عملها، والملفت أن أجواء التشنج السياسي بعد الأحداث التي حصلت لم تهدأ ولم تتوقف، ممّا ينبئ بمرحلة مقبلة، لا نُحسد عليها إذا ما بقيت الأحداث في مسارها الحالي.

د. جورج حرب

كثرت التحليلات والمواقف خلال الأسبوع المنصرم، التي تقول أن حادثة طرابلس عابرة ولا تدعو إلى القلق، وإلى أن التراشق الإعلامي بين مختلف القوى السياسية أيضاً عابرٌ، وأن الإتفاق السياسي سوف يغلب في النهاية وأن لا مصلحة لأحدٍ في توتير الأجواء.

أمام تلك التحليلات، نجد أنفسنا أمام واجب التنبيه من أن تلك التحليلات لم تكن بالدقة المطلوبة بالحد الأدنى، أم أنها اعتمدت تضليل الرأي العام في حدّها الأقصى، الذي من واجبنا وضعه أمام المعطيات الكاملة، بكل أمانة وموضوعية يدعونا إليهما واجبنا.

بدايةً، إن للحادث الإرهابي الذي وقع في طرابلس بحق الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي دلالات كبرى، أوّلها أن الإرهابي المبسوط، كان على مستوى عالىٍ من التدريب والأعصاب والخبرة، كما كانت جرأته ووقاحته واضحتين بالتعدي على دورية للجيش اللبناني كما لقوى الأمن الداخلي، مسلحتين في آليتين عسكريتين وتقومان بدوريات لضبط الأمن.

أما الحدث الآخر الذي نسجله ايضًا، فكان الإعتداء بالضرب والتكسير من قبل نازحين سوريين في دير الأحمر، على آلية للدفاع المدني وبحق عناصرها، وأيضًا خلال تأديتها لعملها في محاولتها لإخماد حريق كان قد شبّ داخل مخيم للنازحين أنفسهم، دون أن ننسى ما يحصل من قطع لطريق الفرزل زحلة الآن من قبل شبان من العشائر كما من قبل نازحين سوريين، مما يسجل سابقة في المنطقة بكل ما تحمله من حساسيّات تاريخية.

ممّا يضع المراقب أمام تساؤلات دقيقة ومهمة من شأنها أن تساعد في رسم الصورة المقبلة للأشهر القليلة القادمة على لبنان، وهي :

ما الذي يحاول المخلون بالأمن من تكفيريين ونازحين القيام به ؟

لماذا استهداف آليات وعناصر للدولة اللبنانية أثناء قيامهم بمهامهم الوظيفية بالتحديد ؟

لماذا صرّحت مرجعيات أمنية مرموقة أنه من المستحيل ضبط ومنع مثل تلك العمليات ؟

لماذا أخلي سبيل الإرهابي مبسوط بعد أحكام مخفّفة ؟ ولما هذا الإستهتار بعدم رصده ومتابعته بعد خروجه من السجن، رغم تجوّله على دراجة نارية متأبطًاً بندقيةً حربيةً في الشارع العام في طرابلس ؟

أين عناصر آخرين كانوا قد أخليوا مع مبسوط وهم كثر ولا يزالوا طلقين أو متوارين ؟

ما عدد المقاتلين الإرهابيين المتوقعة عودتهم من سوريا في القريب العاجل، وهم على شاكلة مبسوط وإرهابه ؟

أين هو رصد الإتصالات بحقه، وهو الذي ارسل أكثر من رسالة مريبة إلى زوجته كما إلى أصدقائه أو عبر صفحته الخاصة قبل العملية الإرهابية ؟

ببساطة، إنها هيبة الدولة ، هي المقصودة.

عندما نعرض كل تلك الوقائع، نجد ان ضرب هيبة الدولة من أولويات المتربصين شرّاً بلبنان، ومن عادة الأحداث الفوضوية التي تضرب مختلف البلدان، أن تسبقها أحداث متنقلة ومتفلتة مهمتها الأساسية ضرب هيبة الدولة وسطوة مؤسساتها، وإظهار التساهل في عمل أمنها وقضائها، إفساحًا في المجال أمام أدوات الفوضى تلك، ليتحلوا بالجراة للقيام بما أوكلوا به.

في المحصلة، تجدر الإشارة إلى أن الأجهزة اللبنانية تملك من الحنكة والمناقبية ما يكفي لدرء الخطر المحدق في المرحلة المقبلة، إلا أن ما ينقصها هو التوافق السياسي الضروري لتسهيل عملها، والملفت أن أجواء التشنج السياسي بعد الأحداث التي حصلت لم تهدأ ولم تتوقف، ممّا ينبئ بمرحلة مقبلة، لا نُحسد عليها إذا ما بقيت الأحداث في مسارها الحالي.