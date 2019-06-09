بالفيديو - وزير الخارجية جبران باسيل يرد على اتهامه بالعنصري

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من الطبيعي ان تميّز دولة مواطنيها عن غيرهم من المواطنين اي عن الاجانب وهذه ليست عنصرية وهذا ما تقول به الاتفاثية الدولية لمناهضة التمييز العنصري. الكلام لوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في العشاء الختامي لمؤتمر الطاقة الاغترابية الذي شارك فيه حشد من المنتشرين اللبنانيين في العالم.

باسيل أكّد انّه من الطبيعي ان ندافع عن اليد العاملة اللبنانية بوجه اي يد عاملة اخرى.

وتوجّه باسيل الى المنتشرين قائلاً لهم: لبنان يريد ان يعطيكم لا ان يأخذ منكم.

وتطرّق باسيل الى الوضع الاقتصادي مطمئناً الجميع.

وفي ختام العشاء منح الوزير باسيل، رئيس مجلس الإدارة المدير العام ل"بنك بيروت" سليم صفير "جائزة الاستحقاق الوطني"، تقديرا لجهوده في ربط لبنان المقيم بلبنان المغترب. هذا واحيا الفنان رامي عياش الحفل مؤديا باقة من اجمل اغانيه.