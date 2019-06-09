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بالفيديو - اللبناني نظف سمعتنا البيئية بنجاح من اقصى الجنوب الى ابعد نقطة في الشمال

9
JUNE
2019
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ايد وحدة لبنانيين من جميع الطوايف... توحدوا من الجنوب وصولا للشمال تحت راية وحدة الحفاظ على صورة لبنان الحلو بطبيعتو
ما يزيد عن 20 الف متطوع لبوا نداء وزارة البيئة وشاركوا بالحملة الوطنية لتنظيف الشاطيء اللبناني بأكتر من 120 نقطة على امتداد الساحل تحت شعار نضف سمعتنا
وزير البيئة فادي جريصاتي افتتح العرس الوطني متل ما سمي من مدينة صور كرسالة دعم بعد اختيار بحرها من افضل 5 شواطيء بالشرق الاوسط بمشاركة عناصر من اليونيفيل
من المحطة التانية بصيدا تمنى جريصاتي انو يتحول كل شاطيء لبناني لمحميات
متل على البر هيك صار تحت المي كمان فكان ملفت مشاركة اطفال تتراوح اعمارن من 8 ل 12 سنة من فريق معهد صيدون للغوص
هيئة بيروت بالتيار الوطني الحر شاركت بالحملة انما على ضفاف نهر بيروت اللي بيجرف النفايات وبكبا بمصب البحر
جمعيات بيئية طلاب مدارس وحتى مؤسسات خاصة اشادوا بخطوة وزير البيئة
جريصاتي عبر عن فخروا بجيل المستقبل فمتل ما شارك ولادوا بالحملة غصت الشواطيء بالصغار يلي لموا نفايات الكبار
اما اسرة الـ"او تي في" بدورا شاركت بالحملة من خلال حلقة خاصة من برنامج حوار اليوم
كميات مخيفة من النفايات تم جمعا هي نتيجة تراكمات سنين
المركب كان ضروري بالتنقلات لتغطية اكبر عدد نقاط ممكنة من صور لعكار لتبقى الرسالة الاهم: الطبيعة هي نعمة اما المواطن اللي بيكب بالشارع وما بيفرز من المصدر للمساعدة بإعادة التدوير والحد من التلوث هو بيكون النقمة

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