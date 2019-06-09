التيار يكتسح انتخابات نقابة الاطباء

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هكذا أُعلنت النتائج وهكذا احتفل الفائزون في انتخابات نقابة الاطباء في بيروت بعد يوم انتخابي حافل، لتكون اللائحة المدعومة من التيار الوطني الحر والحلفاء فائزة بكاملها في الدورة الاولى، وليكون شرف ابو شرف نقيباً للاطباء من الدورة الاولى لاول مرة في تاريخ النقابة: خلال النهار الانتخابي تنافس اربع لوائح واحدة مدعومة من التيار الوطني الحر والقوات والكتائب وحزب الله وحزب الحوار وعلى رأسها الدكتور شرف ابو شرف كمرشح عن مركز النقيب، واخرى مدعومة من تيار المستقبل وحركة امل والحزب التقدمي الاشتراكي وعلى راسها الدكتور جورج افطيموس، وثالثة مدعومة من الحراك المدني على راسها الدكتور جورج الهبر مرشحاً على مركز نقيب، وهنا اشار أكثر من معنيّ الى ان تنسيقا من تحت الطاولة كان يحصل بين اللائحة الثانية والثالثة إضافة الى المرشحة المنفردة من حزب سبعة الدكتورة ماريان مجدلاني، أما اللائحة الرابعة فضمّت أطباء مستقلّين على رأسهم الدكتور علي شمس الدين: هذا وكان الاقبال على الاقتراع كثيفاً حيث تحاوزت النسبة اكثر من ستين في المئة ليصل عدد الاصوات الى اكثر من ثلاثة الاف واربعمئة أما عملية الفرز فلم تستغرق أكثر من ساعة في ظل فرز الكتروني متطور: هذا وأمام النقيب ابو شرف والاطباء الفائزين تحديات كبيرة بخاصة ان النقابة فيها ارث ثقيل من المشاكل على مختلف الصعد.