مخزومي يهنئ لائحة "النقابة تجمعنا" بالفوز

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هنأ رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي لائحة "النقابة تجمعنا" التي يدعمها تحالف حزب الحوار الوطني والتيار الوطني الحر والقوات وحزب الله والكتائب، وخص بالتهنئة الدكتور دريد عويدات وفريق عمل حزب الحوار الوطني على جهودهم، وكذلك الأطباء من المناطق كافة الذين أولونا ثقتهم وأطباء بيروت خصوصاً الذين كان لثقتهم دورا أساسياً في تحقيق هذا الفوز.

ووعد مخزومي أن يكون حزب الحوار الوطني شريكاً في مختلف المؤسسات والنقابات من أجل المساهمة في نهضة العمل المؤسساتي بأحدث الأساليب والتكنولوجيا، في ظل الثورة العلمية التي يمثلها الذكاء الاصطناعي من أجل تقدم مجتمعنا ورفاهية أهلنا الذين يستحقون كل الجهود.