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وزير البيئة يواصل جولته الميدانية في اطار الحملة الوطنية لتنظيف الشاطئ

9
JUNE
2019
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واصل وزير البيئة فادي جريصاتي جولته الميدانية في إطار الحملة الوطنية لتنظيف الشاطئ اللبناني وكانت له محطة في الدامور التي تولى متطوعون من بنك عودة تنظيفه يتقدمهم السيد مارك عودة احد رعاة الحملة.
ثم انتقل الوزير جربصاتي الى بيروت الى امام الجامعة الأميركية حيث كان في انتظار ه النائب أغوب تيريزيان ورئيس بلدية بيروت جمال عيتاني وممثلة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ميراي جيرار حيث اطلع وزير البيئة على حملة تنظيف الشاطئ وهنأ فوج إطفاء بيروت على جهودهم لتنظيف الشاطئ.ودعا رئيس البلدية الى التشدد في تطبيق القانون حفاظاً على نظافة العاصمة.
بعدها توجه وزير البيئة الى نهر بيروت حيث كان النائبان نيكولا صحناوي وأنطوان بإنو يشاركان في تنظيف النهر بمؤازرة عدد كبير من الناشطين. وقد شكرهم الوزير جريصاتي على جهودهم واكد " إننا معنيون بنظافة كل متر وكل بقعة من لبنان "، وقال " أعرف كم تعانون من روائح نهر بيروت وأعدكم بحملة بمساعدة البلديات التي اطلب منها التشدد في تطبيق القوانين بحق كل من تحتاج الدولة الى معاقبته".
ومن مرفأ الصيادين في برج حمود انطلق وزير البيئة بمركب سريع في البحر حيث واكب عملية تنظيف الشاطئ وصولاً الى منطقة نهر  الكلب حيث ساهمت وزيرة الطاقة ندى البستاني وكل من النائبين أدي معلوف وروجيه عازار في الحملة.
ومن الهوليداي بيتش التي احتشد فيها العديد من المواطنين للمشاركة في عملية النظافة تقدمتهم ملكة جمال لبنان مايا رعيدي توجّه وزير البيئة بحراً الى عمشيت ليتابع جولته الى شاطئي المنية وعكار
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