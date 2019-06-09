موجة البرد تضرب المواسم الزراعية في عكار

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أدت موجة البرد التي ضربت منطقة الجومة في عكار بعد ظهر أمس، الى ضرب المواسم الزراعية بمختلف أصنافها.

وأفاد رئيس الجمعية المتحدة للنحالين محمد الخطيب، بأن "نسبة الأضرار تصل الى 90 في المئة، فعكار العتيقة وحدها تنتج سنويا حوالى 200 ألف صندوق تفاح وآلاف الأطنان من البندورة، بالإضافة الى مواسم أخرى كالجوز والزيتون والخضار المختلفة، موقعة المزارعين بخسائر فادحة، وهذا ينسحب على بلدات المنطقة بأكملها". ولفت الى أن "تقدير حجم الأضرار في قطاع تربية النحل، يحتاج الى بضعة أيام لتقييمه بشكل دقيق".

وناشد باسم الجمعية وباسم اتحاد التعاونيات الزراعية في الجومة والمزارعين واهالي المنطقة، "الهيئة العليا للاغاثة إجراء الكشف اللازم واتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية المزارعين"، لافتا الى "تكثيف الجمعيات التعاونية تحركاتها لمواجهة نتائج هذه الكارثة التي لم تشهد المنطقة مثيلا لها".