باسيل يمنح سليم صفير جائزة الاستحقاق الوطني

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منح وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، رئيس مجلس الإدارة المدير العام ل"بنك بيروت" الدكتور سليم صفير "جائزة الاستحقاق الوطني"، تقديرا لجهوده في ربط لبنان المقيم بلبنان المغترب، وذلك خلال عشاء في مجمع "بيال"، لمناسبة اختتام "مؤتمر الطاقة الاغترابية"، حضرته إلى باسيل وصفير، فاعليات رسمية وديبلوماسية ورجال أعمال وحوالى 2500 مقيم ومغترب.

وبعد تلاوة توصيات المؤتمر، منح باسيل الجائزة التقديرية لصفير الذي ألقى كلمة للمناسبة، شكر فيها لوزير الخارجية والمغتربين منحه "هذه الجائزة الرفيعة"، مؤكدا مواصلة اهتمامه بالاغتراب "الذي يغني بلده الأم ويرفع اسمه في أقطار العالم".

ختاما، أحيا الفنان رامي عياش الاحتفال.