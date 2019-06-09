بعد الأمطار.. هكذا سيكون طقس بداية الأسبوع

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة ويتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية، وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس ربيعي ومتقلب نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الاثنين حيث يستقر تدريجيا.



- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الاحد: غائم اجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض محدود بدرجات الحرارة التي تكون دون معدلاتها الموسمية مع احتمال تساقط امطار محلية خفيفة في الفترة الصباحية يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا.

الاثنين: غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة ويتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية.

الثلاثاء: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.



- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 18 الى 28 درجة، فوق الجبال من 15 الى 27 درجة، في الداخل من 16 الى 33 درجة.



- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها من 15 الى 35 ملم بالساعة.



- الانقشاع: متوسط يسوء احيانا على المرتفعات بسبب الضباب.



- الرطوبة على الساحل: بين 65 و 85 بالمئة.



- حال البحر: مائج حرارة سطح الماء: 25 درجة.



- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.



ساعة شروق الشمس: 5,26 ساعة غروب الشمس: 19,48 .