لجنة الرياضة وقطاع الشباب في التيار يهنئان الحلبي

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هنأت لجنة الرياضة وقطاع الشباب في التيار الوطني الحر، رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم الحلبي لمناسبة انتخابه نائبا اول لرئيس الاتحاد الآسيوي للعبة لولاية تمتد 4 سنوات، ورأت في ذلك ثقة كبيرة بالحلبي وما قدمه لكرة السلة اللبنانية والعربية والآسيوية في ولايته المستمرة في الاتحاد اللبناني للعبة. ولقد تلقت لجنة الرياضة وقطاع الشباب في التيار الوطني الحر رئيسا واعضاء، بفخر كبير خبر انتخاب الحلبي، ومعتبرة هذا الانتخاب انتصارا للرياضة اللبنانية عموماً وكرة السلة اللبنانية خصوصاً، وتتمنى للحلبي دوام النجاح في المناصب التي يعتليها.