أرسلان جال في عيتات وبيصور والبساتين وعرمون

A + A -

جال رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان يرافقه وفد ضمّ وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، نائب رئيس الحزب نسيب الجوهري، عضو المجلس السياسي لواء جابر، رئيس دائرة الغرب نديم يحي وأعضاء هيئة الدائرة ورؤساء الوحدات، في قرى وبلدات الغرب، حيث استهلّ جولته بزيارة بلدة عيتات مقدماً التعزية بالمرحوم نسيب التيماني بحضور رئيس البلدية أمين التيماني ومشايخ ومختار وفعاليات البلدة والعائلة، كما زار قاعة آل تلحوق معزياً بالمرحومة نيللي عزام تلحوق.



ثمّ انتقل أرسلان والوفد المرافق إلى بلدة بيصور للتعزية

بالمرحوم أبو هشام نعيم العريضي، وزيارة المهندس هشام ملاعب اثر تعرضه لعارض صحي بحضور رئيس البلدية نديم ملاعب ومشايخ البلدة ومخاتيرها وفعالياتها. كذلك قدّم أرسلان التعزية بالمرحومة الشيخة لمس شاهين مرعي و

بالمرحوم جهاد عبد السلام في مسقط رأسهما في البساتين بحضور رئيس البلدية ياسر غصن ومشايخ ومختار وفعاليات البلدة.



وختم أرسلان زيارته في بلدة عرمون مقدماً التعازي بالمرحوم أبو مازن فهيم الجوهري في قاعة العائلة بحضور رئيس البلدية فضيل الجوهري ومشايخ ومخاتير وفعاليات البلدة والعائلة.