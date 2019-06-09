انطلاق الحملة الوطنية لتنظيف الشاطئ اللبناني التي تنظمها وزارة البيئة

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انطلقت صباح اليوم الحملة الوطنية لتنظيف الشاطئ اللبناني التي تنظمها وزارة البيئة وبدأ الوزير فادي جريصاتي الحملة الوطنية من شاطئ صور بمشاركة عضو كتلة التنمية والتحرير التائبة عناية عز الدين ورئيس المجلس البلدي وقائد القطاع الغربي في قوات اليونيفيل الجنرال برونو بيشوتا وعدد كبير من الكشافة.



واكد جريصاتي "أننا اليوم في عرس وطني ونزلنا مع المواطنين الى شاطئ صور الذي صنّفته ناشيونال جيوغرافيك من اجمل شطآن الشرق الأوسط وهذه هدية من صور الى كل لبنان ومن شأن هذا التصنيف ان يستقطب السياح "، وأمل ان يتحوّل كل الشاطئ اللبناني الى محمية، وان يتوقف التلوث للشاطئ.



من جهتها، رحّبت النائبة عز الدين "بالمشاركين في الحملة في صور المدينة التي تحمل الكثير من المعاني الوطنية والتاريخ والجغرافيا والعزة والكرامة والتحرير والتنوع والوحدة في التنوع".