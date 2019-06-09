عناوين الصحف ليوم الأحد 9 حزيران 2019

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الديار: محاصرة أميركا لإيران وإنذار السيد نصرالله أديا لتضييع السياسيين ودخولهم في خلافات سطحية

إصرار على تعديل الموازنة في المجلس النيابي بإلغاء تخفيض رواتب العسكريين والمتقاعدين

اجتماع للرؤساء عون وبري والحريري لانتظام الوضع واستشهاد النقيب فرحات لن يمر على خير

النهار: مسار التهدئة بدأ وجنبلاط يغرّد: مَن الحاكم؟

الحياة: جنبلاط: مَن الحاكم في هذا البلد؟...وللعائلات البيروتية: لا ألومكم أمام الجهل المستشري!

الشرق الأوسط: التحقيقات في جريمة طرابلس تشمل شخصاً عَلِم بحصول الإرهابي على السلاح

الأنباء: جنبلاط مغرداً: أنا مرتاح بالمختارة.. مبسوط سعد الحريري وجبران باسيل

«المستقبل» يرصد حملة مضادة من داخل الدار

الوطن السورية: تركيا تنهزم في تحديها للجيش السوري ولروسيا في «المنزوعة السلاح» … الجيش يتقدم في «كرناز» ويخوض معارك عنيفة في ريف حماة الشمالي