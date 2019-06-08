مقتطفات من كلمة الوزير باسيل في العشاء الختامي لمؤتمر الطاقة الاغترابية: هناك من لا يفهم ماذا يعني ان تكون لبنانيتنا فوق كل شيء وماذا يعني ان الانتماء اللبناني هو انتماء لحضارة وتاريخ

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- اقتصادنا ونظامنا المصرفي لا يزال مقاوما ومثالا للكثير من الدول الاخرى وما يؤذي لبنان هو الصورة المشوهة التي ينقلها البعض من هنا وهذا هو اكبر تلوث اي الاصرار على عدم تظهير الايجابيات

- بالرغم من كل ما تسمعون ودائع لبنان بالمصارف اللبنانية هي ٢٠٠ مليار دولار اي اريع مرات حجم الناتج القومي و٨٠ بالمئة منها من مقيمين لأن اللبنانيين يؤمنون بوطنهم وودائعهم هنا

- لبنان يمكن ان يكون ممرا لاعمار المشرق

- ونحن نحتاج الى النفس المقاوم والايجابي فإمكاناتنا وطاقاتنا كبيرة

- يخيفونكم بأن جواز السفر اللبناني يضركم ويجر عليكم عقوبات وهذا غير صحيح فلبنان ورسالته واسمه لا يزال حاجة للعالم مع كل ما يعانيه

- لبنان يريد ان يعطيكم لا ان يأخذ منكم وهذه معادلة اساسية

- البعض لا يشعرون بكم وبهويتكم بل شعورهم قد يكون مع اي امر يحصل بمكان اخر في العالم فيتفاعلون معه اكثر وهذا هو السبب الذي جعلكم منسيين في السنوات الماضية ولهذا نحاول اليوم تعويض جزء صغير من النسيان الكبير

- للأسف هناك من لا يفهم ماذا يعني ان تكون لبنانيتنا فوق كل شيء وماذا يعني ان نشعر برابطة الدم وماذا تعني عبارة "الارض بتجمع" وماذا يعني ان الانتماء اللبناني هو انتماء لحضارة وتاريخ

- من الطبيعي ان ندافع عن اليد العاملة اللبنانية بوجه اي يد عاملة اخرى اكانت سورية فلسطينية فرنسية سعودية ايرانية او اميركية فاللبناني "قبل الكل"

- طبعا نريد ان نميز المواطن اللبناني عن غير اللبناني بالعمل والسكن والضريبة وامور كثيرة وهذا ليس تمييزا عنصريا بل سيادة الدولة على ارضها

- طبيعي ان تميز دولة مواطنيها عن غيرهم من المواطنين اي عن الاجانب وهذه ليست عنصرية وهذا ما تقول به الاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز العنصري فالقانون المحلي هو الذي يسود

- البعض يتهمني اني عنصري وانا افهم لأن الانتماء اللبناني لدى هؤلاء ليس قويا كفاية ليشعروا بما نشعر به ولأنهم يعتبرون ان هناك انتماء ثانيا قد يكون اهم بالنسبة لهم

- انتماؤنا هو ما يجمعنا واحد اشكال انتمائنا هو الجنسية... و"اللبنانية" او lebanity اعتبرناها الانتماء الاعلى من اي شيء آخر وهذا هو القاسم المشترك الحقيقي بيننا