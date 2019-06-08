مقدمة OTV المسائية: تشديد الرئيس عون على الترابط بين عمل الاجهزة الامنية والقضاء لإحقاق الحق

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طغى سجال القمم الثلاث الاسبوع على المشهد العربي والاقليمي وتمدد سجال الحمم في الداخل الى كل المكونات اثر اهتزاز التسوية وتصدع الهدنة دفعة واحدة بين حزب الله والحريري وتيار المستقبل والتيار الوطني الحر والحر والقوات والاشتراكي والمستقبل وارسلان وجنبلاط.

سجال القمم الثلاث في مكة المكرمة سجل اول خرق من نوعه للهدنة القائمة بين المستقبل وحزب الله على قاعدة ربط النزاع وتفهم كل طرف لظروف الطرف الاخر على مدى سنوات . وللمرة الاولى يعلن السيد نصرالله موقفا مواجها رافضا للحريري بصفته رئيسا للحكومة في اطار النزاع الايراني - السعودي وخارج نطاق الصراع والخلاف على الملف السوري .

وفي تمدد الحمم الخلافية سجلت اسهم العلاقة بين شريكي التفاهم الرئاسي المستقبل والتيار هبوطا مفاجئا شملت قرار المحكمة العسكرية في قضية الثلاثي الحاج - غبش - عيتاني وما نسب الى الوزير جبران باسيل في البقاع الغربي من كلام عن انتهاء حالة وبداية اخرى ودور احد المسؤولين الامنيين وغدرة طرابلس . في هذه الاثناء يمارس وليد جنبلاط القنص السياسي على جبهة الحريري - باسيل ويفتح نوابه جبهة على المستقبل في اقليم الخروب في وقت يلتقي نجله النائب تيمور بعادل فيصل ارسلان .

الرئيس الحريري منتظر في بيروت في الساعات المقبلة لترطيب الاجواء وترتيب الاوضاع بما يخدم عودة الامور الى نصابها بين التيار الازرق والتيار البرتقالي على قاعدة تضييق الخلافات وتوسيع الايجابيات والتحضير لمواجهة كل الملفات من الموازنة الى التعيينات .

ومع عودة الحريري يغادر المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم وفق معلومات ال otv الى طهران لاصطحاب نزار زكا واعادته الى لبنان بعد اتصالات ومفاوضات قادها ابراهيم على مدى سنوات وتوجت باستجابة طهران لطلب الرئيس ميشال عون اطلاق زكا .

موقف مهم تابعته الاوساط المحلية هذا الاسبوع لقائد الجيش العماد جوزف عون توقيتا وشكلا ومضمونا . في التوقيت مع انتقال الموازنة الى مجلس النواب وفي الشكل من متحف فؤاد شهاب مؤسس الجيش اللبناني وفي المضمون التأكيد على رفض المس بحقوق ومعنويات العسكريين .

واذا كان تركيز العماد عون على ان الامن ركيزة للاستقرار السياسي واستثمار في الاقتصاد فان تشديد الرئيس العماد عون الدائم والثابت على ثلاثية الامن والقضاء والاقتصاد كدعامة وحجر زاوية في الاستقرار الوطني مدعومة بضرب الفساد , فأنه شدد اليوم في بعبدا على الترابط بين عمل الاجهزة الامنية والقضاء في سبيل احقاق الحق والعدالة، مشدداً على ان استقلالية السلطة القضائية لا تتحقق في النصوص فحسب، بل عبر تعاون القضاة باعتبارهم جسما واحداً يزداد تماسكاً من خلال الحوار والاصغاء والتفاهم.وهو ما يؤشر الى خطوات ايجابية وانفراجية مرتقبة لجهة عودة الحركة الى اروقة العدلية