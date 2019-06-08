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بالصورة - صراع محاور الشرق الأوسط في Group E ضمن تصفيات كأس آسيا 2021

8
JUNE
2019
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جرت قرعة تصفيات كأس آسيا ٢٠٢١ لكرة السلة اليوم السبت، في فندق شانغري-لا بمدينة بينغالورو الهندية.

ويشارك ٢٤ منتخباً خلال عملية سحب القرعة، بحيث يتم استبعاد ٨ منتخبات في نهاية التصفيات، ليتبقى ١٦ فريقاً سيشاركون في كأس آسيا ٢٠٢١، وهذه هي المرة التي سيتم من خلالها اعتماد النظام الجديد للتصفيات في المحفل الأبرز قارياً.

ولفت عداد المجموعة E التي ضمّت كل من سوريا وإيران وقطر والسعودية. وتطرح هذه المسألة أكثر من سؤال عن كيفية القيام بجولات مباريات الذهاب والإياب بينها، وهي تتحارب وتتصارع على حلبة الشرق الأوسط.

يُذكر أن هذه الدول قطعت علاقاتها الديبلوماسية فيما بينها، ولا تعطي تأشيرات دخول لرعايا بعضها البعض.

وتأهل ١٦ منتخباً إلى التصفيات من خلال بطولة كأس آسيا ٢٠١٧، فيما تجاوزت ٨ فرق الأخرى التصفيات التمهيدية التي أقيمت في شرق وغرب القارة خلال العام ٢٠١٨.

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