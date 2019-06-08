ردا على اتهام التيار بالعنصرية...ماذا تقول اتفاقية مناهضة التمييز العنصري؟

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ردُا على الاتهامات للتيار الوطني الحر بالعنصرية، خاصة بعد نشاط اليوم لقطاع الشباب....

يمكن الردّ على تلك الاتهامات بالعودة الى اتفاقية مناهضة التمييز العنصري، المادة الاولى- الفقرة ٢ و٣ وهذه نصّها:

٢-

‎لا تسري هذه الاتفاقية علي أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين المواطنين وغير المواطنين من جانب أية دولة طرف فيها.

‎3. يحظر تفسير أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية بما ينطوي علي أي مساس بالأحكام القانونية السارية في الدول الأطراف فيما يتعلق بالجنسية أو المواطنة أو التجنس...

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx